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Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu.

Bodrum'un Tepecik Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerindeki evin bahçesindeki su kuyusuna "Mercan" isimli köpek düştü. Köpeği kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi Nurten Mutlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden Bodrum İtfaiye Grup Amirliği görevlileri ip merdiven, tahta ve halat kullanarak içerisinde bir miktar su bulunan kuyudan köpeği kurtardı. Köpek sahibine teslim edildi. Nurten Mutlu, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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