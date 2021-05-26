Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
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Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | 3. Sayfa

- Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden baba ve 2 oğlu defnedildi.

- Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden baba ve 2 oğlu defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyündeki evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna giren baba Nusret Özer ve oğulları Metin Özer ile Emrah Özer metan gazından zehirlenmiş olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyudan çıkarılmıştı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan baba ve her iki oğlu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan baba Nusret Özer ve oğulları olan Metin ile Emrah Özer yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Baba ve oğullarının cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından olayın yaşandığı Kuştepe Köyüne getirildi. Burada Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın da katıldığı cenaze namazı sonrasında baba ve her iki oğlu, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilmesi sonrasında Vali Mahmut Çuhadar, Özer ailesine baş sağılığında bulunarak ölenlere rahmet diledi.

Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi
Kuyu faciasında ölen baba ve iki oğlu defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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