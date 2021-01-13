Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

13.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:36

Kaleiçi yat limanında oluşan dalgalar Yat limanında bağlı tekneler Falezlere dalgaların vurması Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar Konyaaltı sahilinde dalgaları izleyenler ANTALYA - Antalya'da dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kaleiçi yat limanında oluşan dalgalar

Yat limanında bağlı tekneler

Falezlere dalgaların vurması

Konyaaltı sahilinde oluşan dev dalgalar

Konyaaltı sahilinde dalgaları izleyenler ANTALYA - Antalya'da dün başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli rüzgarın etkisiyle dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ile Kaleiçi yat limanında dev dalgalar oluştu.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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