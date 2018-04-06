Kuto'da Yönetim Kurulu Başkanı Akdoğan, Meclis Başkanı Şengel Oldu

Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO), 01 Nisan Pazar günü yapılan olağan genel kurulun ardından Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi. Yapılan seçimlerde Serar Akdoğan Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Şengel ise Meclis Başkanı seçildi.

11 Komitede gerçekleşen organ seçimlerinde Oda Meclis Asil Üyeliğine seçilen 30 kişinin davet edildiği seçimlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçildi. Kanun gereği en yaşlı üye sıfatıyla Bülent İlbahar başkanlığında toplanan Kuşadası Ticaret Odası Meclis üyeleri oy birliğiyle Meclis Başkanlığına Ahmet Miraç Şengel, Başkan Yardımcılıklarına Tolga Erdem ve Bülent İlbahar, katip üyeliğe ise Nurgil Gürcan'ı seçti. Meclis Başkanı seçilen Ahmet Miraç Şengel; seçimlere katılan herkese teşekkür ederek, yeni meclis döneminin hayırlı olmasını diledi.

Görevi devralan meclis yönetimini kutlayan Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan seçimlerin ardından yaptığı konuşmada; bu dönemde de Yönetim Kurulu toplantılarının daha geniş katılımla yapılmasını istediklerini belirtti ve isteyen Meclis ve Komite Üyelerini Yönetim Kurulu toplantılarına da katılmaya davet etti. "Kapımız herkese açık" sözleriyle konuşmasına devam eden Akdoğan; seçilerek büyük sorumluluk aldıklarını ve aldıkları sorumluluklarını yerine getirmek için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Görev almak isteyen, projeleri olduğunu söyleyen herkesle birlikte çalışmak istediklerini belirten Akdoğan; seçimlere katılan herkese teşekkür ederek, yeni dönemin tüm KUTO üyeleri ve Kuşadası için hayırlı olmasını diledi.

Yapılan seçimler sonunda Kuşadası Ticaret Odası'nda Yönetim Kuruluna; Serdar Akdoğan, Seydi Yıkılmaz, Suat Özdemir, Vedat Ali Talmaç, Namık Kemal Daylan, Murat Hikmet Boranalp, Müslüm Yıldırım, Buket Çallı, Erdem Dikkaya seçildi.

Disiplin Kuruluna; Haldun Türkşen, Berkay Çoban, Kadri Çelik, Özlem Tülüoğlu, Coşkun Demir ve Cem Arslan, TOBB Delege Asil Üyeliğine ise; Mustafa Ulusoy, Namık Kemal Daylan, Tolga Erdem ve Nejat Özalp seçildi.

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen seçimlerin ardından seçilen Meclis Üyeleri ilk oturumunu yaptı ve daha sonra Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçimine geçildi.

Seçimlerin sonunda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel birlik ve beraberlik mesajı ve aynı zamanda Kuşadası ticari hayatı için önemli çalışmalar yapılacağının da sinyalini verdi. - AYDIN