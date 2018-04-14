Kütahya'ya 300 Kişinin Çalışacağı Yeni Bir Seramik Fabrikası

Kütahya'da Güral Şirketler Grubu, tamamlandığında 300 kişinin çalışacağı yeni bir seramik fabrikası kuruyor.

İş adamı İsmet Güral, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile birlikte, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımına devam edilen seramik fabrikasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Güral Şirketler Grubu tarafından yapılan ve ilk etapta 80 bin metre kare kapalı alana sahip olacak olan 150 milyon TL değerindeki dev tesis hakkında bilgiler veren İsmet Güral, "Dünya tarihindeki en büyük savaşlar birinci ve ikinci dünya savaşlarıdır. Artık günümüzde savaşlar askerler ile değil ekonomik anlamda yapılmaktadır. Bizde ekonomi savaşında yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ekonomik savaştaki askerleriyiz "dedi.

Tesiste üretilecek olan ürünlerin tüm dünya pazarında yerini alacağını ifade eden Güral, "Yeni seramik fabrikamızı önümüzdeki yıl tamamlayarak açmayı planlıyoruz. İlk etapta doğrudan 300 kişi bu tesiste çalışacak. Yan hizmetlerle toplamda da yaklaşık 1500 kişi istihdam sağlamış olacağız. Bu tesisi yaparken ileride daha fazla büyütmek amacı ile tasarladık. Tesis tamamlanıp devreye girdikten sonra da ilk hedefimiz bu dev tesisi daha da büyültmek olacaktır." diye konuştu.

"Yatırımcıyı yatırıma teşvik etmek ve yönlendirmek kolay değil"

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, göreve geldiklerinde bu fabrikanın düşünce aşamasında olduğunu hatırlatarak, "Dört yıl önce biz yönetime geldiğimizde henüz bu fabrika düşünce aşamasındaydı. O dönemde biz her şeyimizle hazırız. Kütahya olarak hazırız. Yeter ki siz elinizi taşın altına koyun dedik ve İsmet Bey'de bizleri kırmadı. Bu fabrikanın imarı ile ilgili birçok çalışma oldu. Bunları çözdük ve fabrikanın bu aşamaya gelmesi bizleri memnun ediyor. Bir yatırımcıyı yatırıma teşvik etmek ve yönlendirmek kolay değil. Yatırımcı bir kuş misali gibidir. Eğer çok sıkarsanız ölür, gevşek bırakırsanız da uçup gidiyor. Biz yatırımcıyı uçurmamak için çok dengeli bir çalışma izledik. Üç yıl içinde fabrikanın bu hale gelmesi bizleri memnun ediyor. Yaklaşık 200 dönüm araziyi tahsis etmiştik. Ama ilaveleri ile birlikte 250 dönümün üstüne çıktı. Bununla ilgili şehirde çeşitli spekülasyonlar yapıldı ama biz bunlara aldırış etmedik. Hep önümüze baktık. Kütahya özellikle seramik konusunda öncü illerden bir tanesidir. Bu tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte seramikte lider konumuna geleceğiz. İsmet Bey şuan ki işletmeleri ile Kütahya'ya ve Türkiye'ye dolayısı ile dünyaya değer katan iş adamlarımızdan bir tanesi. Kazandığı parayı yeniden şehrimize yatırım yapması bizi memnun ediyor. Şehrim adına İsmet Bey'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Porselende lider, vit alanında da önemli bir yere sahip ve hizmet sektöründe de lider yatırımları mevcut. İsmet Bey bitiş tarihini verdi. Seneye bu zamanlarda üretim olacak. Yeni bir çocuğumuz olmuş gibi sevineceğiz. Ben İsmet Güral'ı elini taşın altına koyduğu için tebrik ve teşekkür ediyorum. İsmet Güral tüm işlerini durdursa ve yatırım yapmasa daha önce kazandığı imkanlar bir ömür boyu yeter. Ama İsmet Bey bunları bir kenara bırakarak hem şehrine hem de ülkesine bu yatırımları yapıyor. Kütahya ekonomisine destek sağlıyor. Yeniden kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. (MS-EFE) - KÜTAHYA