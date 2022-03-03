Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

AA, Mustafa Bikeç - Güncel
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

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