Kütahya Domaniç'te 2 minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı...(1)
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
16.10.2019 13:16
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldü, 15 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kazada, araç içerisinde çok sayıda kişinin sıkıştığı ve olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildiği belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA