Kütahya'daki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

KÜTAHYA'da kuaför dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da kuaför dükkanında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre A.A.D. ve N.D., kuaför dükkanı bulunan H.S.'nin iş yerine geldi. Burada 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, 3 kişi de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıla,r ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ