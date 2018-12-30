Kütahya'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Erkurt yönetimindeki 64 AK 733 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Ramazan Özcan, Nazife, İlknur, Ayşe ve Nuran Erkurt yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: AA