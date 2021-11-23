Kütahya'da Hazreti İsa heykeli ile mezar siteli ele geçirildi - Haberler
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Kütahya'da Hazreti İsa heykeli ile mezar siteli ele geçirildi

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da Hazreti İsa heykeli ile mezar siteli ele geçirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile mezar sitelini satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile mezar sitelini satmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define kazılarında buldukları tarihi eserleri satmaya çalışan H.Y. ve Ö.Z'yi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar siteli ile Hazreti İsa heykeli ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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