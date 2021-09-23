Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köyde pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtildi.

Alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla köyde 8 günlüğüne karantina uygulamasının başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Buradaki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ve başka haneleri ziyaret etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çam köyünde yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek Grubu ve ilgili kurumlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Karantina kararının ardından köyün girişlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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