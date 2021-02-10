Kuruluş Osman hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
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Kuruluş Osman hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

10.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:13
Kuruluş Osman hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da yapılmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri, İstanbul Beykoz'da yaklaşık 300 dönümlük bir plato üzerine kurulmuş olan kaleler, hanlar, camiler ve hamamlarda yapılmaktadır.

Kuruluş Osman hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Emel Dede

Ali Sinan Demir

Ömer Ağan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Ahmet Kılıç

Abidin Yerebakan

Didem Balçın

Selin Deveci

Celal Al

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Tolga Akkaya

Çağkan Çulha

Mete Deran

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erkan Avcı

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Oğuz Kara

Kahraman Sivri

Cüneyt Arkın

Kanbolat Görkem Arslan

Seray Kaya

Sezanur Sözer

Umut Karadağ

Maruf Otajonov

Zeynep Tuğçe Bayat

Zabit Samedov

Mert Turak

Tekin Temel

Yağızkan Dikmen

Kartal Balaban

Funda Güray

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