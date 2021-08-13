Kuru incir üretiminde "sıcak" endişesi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi kuru incir üretimini olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi kuru incir üretimini olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden kuru incirde sezon hazırlıkları başladı. Sezonun ilk ürünleri kerevetlerden toplanırken, eylülün sonunda kuru incirde ihracat sezonunun başlaması bekleniyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki artış, kuru incir üretimini olumsuz yönde etkiliyor.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Özhan Şen, AA muhabirine, hava sıcaklıklarındaki artışın incir üretimini sıkıntıya sokabileceğini ifade etti.

İncir ağaçlarının yüksek sıcaklık nedeniyle "yanmaya" başladığını aktaran Şen, "Bu sene ağaçlardaki meyvelerin kuruması biraz erken oluşacak gibi. Bu, incirin içini boşaltır. Yani kaliteyi düşürür. Ovalarda şu an için böyle bir durum söz konusu. Sıcaklar nedeniyle ağaçlar strese gidiyor. Ağaç hem ürünü hem de yaprağını kurutmaya başlıyor. Yayla incirinden ise daha umutluyuz." dedi.

Kuru incirde henüz alım satımların tam anlamıyla başlamadığını dile getiren Şen, "Bütün gıda ürünlerinde fiyat yükselmiş durumda. İncirde de benzer bir durum olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

"Biz satma değil pazarlama yapmalıyız"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise incirin Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Kuru incir ve kuru kayısıyı prestij ürünü olarak değerlendirdiklerini belirten Celep, kuru incir rekolte tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İklim ve doğa koşullarının tarımsal üretimde çok önemli bir etki olarak karşılarına çıktığına dikkati çeken Celep, "Tüm tarımsal ürünler, hem kalite hem verimlilik hem de üretim aşamasında bir önceki yılı istemeyerek de olsa aratıyor. Burada biz ihracatçılar bunu göz önünde bulundurarak böyle prestijli ürünlerimizi en üst değerinde pazarlamak zorundayız. Biz satma değil pazarlama yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

İncir ekiminde yaklaşık 10 yıldır artış olduğuna vurgu yapan Celep, bunun incir fiyatının sürekli yükselmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Üretim alanındaki artışa rağmen iklim koşullarından kaynaklı istenilen verimin gerçekleşemediğini ve rekoltenin geçen seneyle benzer olabileceğini dile getiren Celep, ortak akılda sektörü bir bütün olarak düşünerek hareket etmek zorunda olduklarını vurguladı.

"İncir dalında yandı"

Aydın'da incir üreticisi Yahya Alnıak da özellikle sarp arazilerde olan ve sulanamayan incirlerin sıcaktan kuruduğunu aktardı.

Söz konusu ağaçlarda verim kaybının yüzde 40'lara ulaştığını bildiren Alnıak "Genele bakacak olursak yüzde 20 civarında rekolte düşüklüğüne sebep oldu. Rekoltede yaşanan kayıp ise arz talep meselesine bağlı. Fiyat ortalaması önümüzdeki günlerde belli olur." dedi.

Kuru incir ihracatçısı ve üreticisi Kazım Günaydın da "Aşırı sıcaklar nedeniyle ovadaki incirimiz dalında yandı." şekline konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz