Kurtalan Ekspres Grubu Alaplı'yı Salladı

Alaplı'da 10-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Yöresel ürünler Festivali kapsamında dün gece sahne alan 'Kurtalan Ekspres' grubu Alaplı halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Alaplı Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Yöresel ürünler Festivali kapsamında düzenlenen halk konserine Alaplı halkının ilgisi yoğun oldu. Yıllarca Barış Manço ve Cem Karaca gibi sanatçılarla birlikte çalışan Türk Rock Müziğinin Efsane Gruplarından 'Kurtalan Ekspres' Alaplı Amfi Tiyatroda düzenlediği konserde Alaplı halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde Alaplı halkı coşkuyu en üst seviyede yaşadı.

Konserde konuşma yapan Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, göreve geldikleri günden bu yana Alaplı halkına en iyi hizmeti verebilmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederek; 'Biz halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an Alaplı'nın her yerinde hummalı bir çalışma var. Halkımızın istek ve önerileri doğrultusunda Alaplı'nın her mahallesine eşit şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz' dedi. Türk Rock Müziğinin Efsane Gruplarından 'Kurtalan Ekspres' grubunu Alaplı'da ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Nuri Tekin, halkın konsere gösterdikleri ilgiden dolayı son derece memnun olduklarını ifade ederek Alaplı'da sosyal ve kültürel alanda ki faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. - ZONGULDAK