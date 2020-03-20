Kurtalan'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Siirt'in Kurtalan ilçesinde, caddeler, sokaklar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında tarım makineleriyle dezenfekte ediliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, caddeler, sokaklar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında tarım makineleriyle dezenfekte ediliyor. Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, salgınla mücadelede etkin şekilde çalışma yürüttüklerini belirtti. Akgül, "Ekiplerimiz gece gündüz vardiyalı şekilde çalışıyor. Akşam vakitlerinde halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda temizliğin yanı sıra gündüzleri ise cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanarak, ekiplerinin cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kursları ve kütüphaneleri dezenfekte etme çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti. Kaynak: AA