Kureyşler barajında su ürünleri denetimi
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Kureyşler barajında su ürünleri denetimi

Kureyşler barajında su ürünleri denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, su ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kureyşler barajında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından denetim yapıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, su ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Kureyşler barajında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından denetim yapıldı.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Görevli ekiplerimiz tarafından su ürünleri kontrol ve denetim programı kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilçe müdürlüğü ekiplerince denetimler aralıksız devam edecektir. Kontrol ve denetim faaliyetleri aralıksız sürecek olup kaçak su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak olup avcılıkta kullanılan av araç ve gereçlerine el konulacaktır" denildi. - KÜTAHYA

Kureyşler barajında su ürünleri denetimi
Kureyşler barajında su ürünleri denetimi
Kureyşler barajında su ürünleri denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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