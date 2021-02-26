Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 4,8 arttı
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Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 4,8 arttı

26.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:20
Küresel ham çelik üretimi ocakta yüzde 4,8 arttı

Küresel ham çelik üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 162,9 milyon tona yükseldi.

Küresel ham çelik üretimi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak yaklaşık 162,9 milyon tona yükseldi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, ocak ayında 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 162,9 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,8 artarak 90,2 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 3,9 düşerek 7,9 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Rusya'nın üretimi yüzde 6,5 artarak 16,7 milyona tona yükselirken, ABD'nin üretimi yüzde 9,9 gerileyerek 6,9 milyon tona indi.

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 3,4 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, çelik üretimi Brezilya'da yüzde 10,8 artarak 3 milyon tona, İran'da 10,2 yükselerek 2,6 milyon tona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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