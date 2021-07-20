Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kurban derisi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kurban derisi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.  

Kaza, Körfez İlimtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dernek görevlileri, bağışlanan kurbanların derilerini kamyona yükleyerek ilçe merkezine doğru yola çıktı. Recep S. yönetimindeki 34 GES 75 plakalı kamyonun rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazada, Recep S. ile birlikte deri toplamada görev alan Sebahattin E., Muhammed A. ve Mehmet K. yaralandı. Aracın kasasında bulunan deriler ise yere döküldü.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Araçta sıkışan Sebahattin E. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş çıkarılamayınca, olduğu yerde kesildi
Uçuruma yuvarlanan kurbanlık büyükbaş çıkarılamayınca, olduğu yerde kesildi
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Hande Yener Kenan Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Diego Balotelli Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban derisi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 21:59:40. #1.15#

title