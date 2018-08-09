Kurban Bayramı Öncesi Büyükşehir'den Sağlık Tedbiri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda kurbanlarını alabilmeleri için Canlı Hayvan Borsasında kara sinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kurban bayramına sayılı günler kala Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda hareketlilik artmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da bu süreçte çevre ve halk sağlını tehdit eden görüntüler oluşmaması için Canlı Hayvan Borsası'nda önlemlerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da İlaçlama Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte daire başkanlığına bağlı ekipler tarafından Canlı Hayvan Borsası'nda yürütülen çalışmaları takip etti.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda kurbanlıklarını alabilmeleri için daire başkanlığına bağlı ekiplerin görev başında olduğunu vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, "Yaklaşık 15 gün önce Gıda Tarımcılık Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde diğer kurum ve kuruluşlarının da katılımıyla ortak bir eylem planı belirlemiştik. Bu eylem planında bizlere haşereyle ilgili düşen görevler vardı. Kurbanlıkların Canlı Hayvan Borsası'na gelmesiyle birlikte ekiplerimiz karasinek tuzağı ve karasinek iplerinin asımı gerçekleştirdik. Bu süreçte her gün burada hem larva uygulaması yapılacak, hem de uçkun mücadelesi yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hem üreticimizin, hem buraya gelen vatandaşlarımızın rahatsızlık duymaması için tüm ekibimizle 7 gün 24 saat esasıyla görev başındayız. Belli başlı padoklarda boşluklar var. Bu padoklar da doldukça hem ip asımını, hem de karasinek tuzaklarını arttıracağız. Görevimizin başındayız" dedi.

İncelemeler sırasında kurban üreticisi ile de sohbet eden Akbaş'a vatandaşlar ilaçlama çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. - MANİSA