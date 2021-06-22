Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!
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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri!
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Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bir aydan az bir sürenin kaldığı Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. Binlerce emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman? Kimler emekli ikramiyesi alabilir?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bir aydan az bir sürenin kaldığı Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. Binlerce emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 1.100 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ne zaman? Kimler emekli ikramiyesi alabilir? İşte detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-24 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. 19 Temmuz tarihinin arefe günü olması nedeniyle ikramiyelerin bir hafta öncesinde yani 12-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl yapılan 100 TL'lik zam ile birlikte Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara 1.100 TL yatırılmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK? KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı ikramiyesinin, bayramdan 1 veya 2 hafta önce verilmesi öngörülüyor. 5 - 11 Temmuz ya da 12 - 18 Temmuz arasında verilmesi bekleniyor ancak söz konusu ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir bilgi yer almıyor. Ödemeler temmuz ayında yapılacak.
3 dönemden beri emekli ikramiyeleri veriliyor. Bu dönem ikramiye yükseltildi. 1000 TL olan ikramiye bu bayram bin 100 TL'ye çıktı.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak.

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