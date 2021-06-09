SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
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SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi

SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izlediAhmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) - Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Suvermez Kapadokyaspor, sahasında karşılaştığı İdmanyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA) - Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Bölge 6'ncı Grup'ta mücadele eden Suvermez Kapadokyaspor, sahasında karşılaştığı İdmanyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere kaldı. Suvermez Kapadokyaspor'un Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerindeki iltihaplanma nedeniyle karşılaşmayı oksijen tüpüyle izledi.

Suvermez Kapadokyaspor ile İdmanyurdu 1925 Spor, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Suvermez Köyü'ndeki statta karşı karşıya geldi. Stada koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda taraftar alındı. 3'üncü Lig'e yükselmek isteyen iki takım 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Suvermez Kapadokyaspor Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerinde yaşadığı iltihaplanmaya rağmen sahadaki takımını yalnız bırakmadı. Oksijen tüpüyle stadyuma gelen Tunca, karşılaşmayı takip etti. Başkan Tunca, 'Bölgesel Amatör Ligi sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Dostça, arkadaşça bir ortam içerisinde bir lig geçmesini diliyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapağız' dedi.

SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi
SPOR Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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