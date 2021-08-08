Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
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Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kulu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Mustafa Yılmaz idaresindeki 06 BEY 841 plakalı otomobil, Ahmet Baran Caddesi kavşağında Metin Can G'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan 18 yaşından küçük olan elektrik bisiklet sürücüsü Metin Can G. ambulansla Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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