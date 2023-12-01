- Vali Tekbıyıkoğlu Cemevinde düzenlenen ceme katıldı

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Cemevinde düzenlenen ceme katıldı.

Hacı Bektaş Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevinde cem düzenlendi. Ceme, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da katıldı. Mum yakıp dua eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye yönelik önemli değerlere sahiptir. Bu tür etkinlikler, kültürler arası diyalogun arttığı, hoşgörü ve kardeşliğin pekiştiği önemli platformlardır" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri ve vatandaşların katıldığı cemde, Alevi dedeleri tarafından mersiye ve deyişler okundu. Getirilen lokmaların katılımcılara pay edilmesinin ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler ceme katılan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.