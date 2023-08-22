Ukraynalı ve Kırım Tatarı Sanatçılar Brüksel'de Konser Verdi

Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukraynaca ve Türkçe eserleri müzikseverlerle buluşturdu. Konserde Ukraynalı şarkıcı Natalia Rybka-Parkhomenko'ya Kırım Tatarı müzisyenlerden Cemil Karikov sazıyla ve Nihal Halilova çellosuyla eşlik etti. Yuşan-Zillya grubunun konserinde Ukraynaca ve Türkçe eserler arka arkaya çalındı. Belçikalı seyirciler, türkülere coşkuyla alkış tuttu. Sanatçılar, Ukrayna ve Türk kültürüne ait ortak eserleri de izleyicilerin beğenisine sundu.