Ukraynalı ve Kırım Tatarı Sanatçılar Brüksel'de Konser Verdi
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Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukraynaca ve Türkçe eserleri müzikseverlerle buluşturdu. Konserde Ukraynalı şarkıcı Natalia Rybka-Parkhomenko'ya Kırım Tatarı müzisyenlerden Cemil Karikov sazıyla ve Nihal Halilova çellosuyla eşlik etti. Yuşan-Zillya grubunun konserinde Ukraynaca ve Türkçe eserler arka arkaya çalındı. Belçikalı seyirciler, türkülere coşkuyla alkış tuttu. Sanatçılar, Ukrayna ve Türk kültürüne ait ortak eserleri de izleyicilerin beğenisine sundu.
Ukraynalı ve Kırım Tatarı sanatçılar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukraynaca ve Türkçe eserleri müzikseverlerle buluşturdu.
Brüksel'deki Doğa Bilimleri Müzesi'nde düzenlenen konserde Ukraynalı şarkıcı Natalia Rybka-Parkhomenko'ya Kırım Tatarı müzisyenlerden Cemil Karikov sazıyla ve Nihal Halilova çellosuyla eşlik etti.
Üç sanatçının oluşturduğu "Yuşan-Zillya" grubunun konserinde Ukraynaca ve Türkçe eserler arka arkaya çalındı.
Belçikalı seyirciler, "Uzun ince bir yoldayım", "Mevla'm birçok dert vermiş" gibi türkülere coşkuyla alkış tuttu.
Sanatçılar, Kırım Türklerinin etkisiyle iç içe geçen Ukrayna ve Türk kültürüne ait türkü ve ninni gibi ortak eserleri de izleyicilerin beğenisine sundu.
Grup daha önce Almanya ve Polonya'da konserler vermişti.