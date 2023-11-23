Türkiye Innovation Week'te Sergiler Başladı

Türkiye Innovation Week'te düzenlenecek sergilerin küratörlüğünü yapan Ayşe Demirci, sergilerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sergilerde dijital sanattan sürdürülebilirliğe, elektronik tekstil ve biyotasarım gibi birçok sanat disiplini yer alıyor.

Türkiye Innovation Week'te düzenlenecek sergilerin küratörlüğünü yapan Ayşe Demirci, sergilerin içeriğine ilişkin "Dijital sanattan sürdürülebilirliğe, elektronik tekstil ve biyotasarıma kadar birçok sanat disiplininin yer aldığı bir yaklaşımı benimsedik." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başlayan ve 25 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte, 11 ayrı serginin yönetimini üstlenen Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki her sergi birbirinden farklı, kendine özgü bir şekilde tasarlandı. Aslında her eser, kendine özgün bir yapısı olan ve kendini gösteren nitelikte." diye konuştu.

Sergilerin oluşturulma sürecinde çok titiz ve sanatçılarla koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Demirci, "Dijital sanattan sürdürülebilirliğe, elektronik tekstil ve biyotasarıma kadar birçok sanat disiplininin yer aldığı bir yaklaşımı benimsedik." ifadesini kullandı.

"Bütün sergiler farklı disiplinler olarak birbirinden ayrışarak yapıldı"

Ayşe Demirci, sergilere Türk sanatçıların dışında çok sayıda uluslararası sanatçının da eserleriyle katkı sağladığının altını çizerek, "Sanatçılar özenle seçilip, sergiler de aynı özenle kurgulandı. Sergilerin hepsi farklı disiplinlerde, birbirinden ayrışarak yapıldı." diye konuştu.

Her eser ve materyalin kendine özgü bir sergilenme biçimi olduğunu kaydeden Demirci, "Bu hususlara dikkat ederek, sanatçılarla birlikte karar vererek yapıyoruz kurgulamaları. Hem onların içine sinerek hem de mekanla bütünleştirerek ele alıyoruz sergileri." değerlendirmesinde bulundu.

Küratör Demirci, inovasyon meraklısı sanatseverleri Türkiye Innovation Week'e beklediklerini ifade etti.

Türkiye Innovation Week 10 yaşında

Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde inovasyon ekosistemini geliştirmek, büyütmek, inovasyonun gücünü keşfedip geleceği şekillendirecek fikirleri bir araya getirmek ve ilham vermek amacıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week bu yıl 10. yaşını kutluyor.

İnovasyona ilişkin panel ve konferanslara ev sahipliği yapacak etkinliklerde aynı zamanda gençlerin inovasyon projeleri tanıtılacak.

Şirketlerin inovasyon bilincinin geliştirilmesi ve yetkinliklerinin kazanılması, Türkiye'nin inovasyona dayalı ihracat artışının desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı "İnovaLİG"de yarışarak dereceye girenler, düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak.

Türkiye'nin 72 ilinde 150 farklı üniversiteden 3 bini aşkın ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencinin öğrenme ve üretme kültürüyle oluşturduğu açık inovasyon ekosistemi "İnovaTİM" ile öğrenciler uluslararası bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret etmenin yanı sıra uluslararası yarışmalara katılacak ve inovasyon üzerine eğitimler alarak bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

"İnovaTİM"lilerin ana faaliyetlerinin yer alacağı, projelerinin sergileneceği Türkiye Innovation Week'te aynı zamanda her yıl projeleri ile dereceye giren "İnovaTİM"li öğrenciler için "İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni" ve "İnovaTİM Proje Sergisi" düzenlenecek.