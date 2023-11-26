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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Nijerya'da konser verildi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde piyano sanatçısı Kamerhan Turan, Nijerya'da bir konser verdi. Konserde çeşitli eserler seslendiren Turan, ayakta alkışlandı ve çiçek takdim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında, piyano sanatçısı Kamerhan Turan tarafından Nijerya'da konser verildi.

Turan, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından başkent Abuja'da bir otelde düzenlenen konserde sahne aldı.

Konsere, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Büyükelçilik Müsteşarı İmdat Karakoç'un yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Piyano sanatçısı Turan, konserde çeşitli eserler seslendirdi.

Çok sayıda sanatseverin dinlediği konser sonunda ayakta alkışlanan Turan'a çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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