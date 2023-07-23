Türk Boyları Kültür Şöleni Gala Gecesiyle Son Buldu

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi. Bosna Hersek, Kosova, Kabardin-Balkar, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney Osetya, KKTC, Kazakistan, İran, Irak ve Gürcistan'dan ekiplerin katıldığı şölen kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi düzenlendi.