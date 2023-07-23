Üye Girişi
Haberler

Türk Boyları Kültür Şöleni Gala Gecesiyle Son Buldu

Kültür Sanat Haberleri

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi. Bosna Hersek, Kosova, Kabardin-Balkar, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney Osetya, KKTC, Kazakistan, İran, Irak ve Gürcistan'dan ekiplerin katıldığı şölen kapsamında Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi düzenlendi.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından düzenlenen Türk Boyları Kültür Şöleni, gala gecesiyle sona erdi.

Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Türk Boyları Kültür Şöleni'ne, Bosna Hersek, Kosova, Kabardin-Balkar, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney Osetya, KKTC, Kazakistan, İran, Irak ve Gürcistan'dan ekipler katıldı.

Altı gün süren festival kapsamında ekipler, Termal, Çiftlikköy, Armutlu ve Altınova ilçelerinde gösteriler gerçekleştirdi.

Festival çerçevesinde Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gala gecesi yapıldı.

Şölene katılan ülkelerin halk oyunları ekipleri, gecede davetlilere gösteriler sundu.

Kaynak: AA / Cem Mete Okur - Kültür Sanat

Gürcistan Gençlik Yalova Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title