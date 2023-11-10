Trabzon'da Sivil Toplum Medya Buluşmaları Programı Gerçekleştirildi

Trabzon'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği ile "Sivil Toplum Medya Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir, Ortahisar Belediyesi Salonu'nda düzenlenen programda, toplumun medyaya ne kadar ulaşabilirse o kadar da güzel şeylerin ortaya çıktığını söyledi.

Bu durumun geleneksel medyada çok mümkün olmadığını belirten Taşdemir, "Bugün geldiğimiz süreçte karşımıza dijital ve sosyal medya çıktı. Aslında her şey daha da karıştı. Bir fark ortaya çıktı, eskiden medyanın ürettiğini sadece tüketiyorduk ama şimdi üreten de bir kitleyiz. Bugün kontrolün zorlaşmasının temel sebebi de herkesin içerik üreticisi konumuna gelmesinden kaynaklı. Manipülasyon ve dezenformasyon daha da arttı. Bunları kontrol etmek iyice zorlaştı." dedi.

Taşdemir, Türkiye'de dezenformasyon ile mücadele anlamında güzel çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Her şeyin sonu özgürlük diye diye bir yere gidiyoruz. Önce toplumu korumak asıl olan meseledir. Hani şöyle bir tabir var, 'Basın özgürlüğü mü, devlet güvenliği mi?' diye. 'Devlet' dediğiniz şey insanların kendisidir. Güvenliğiniz yoksa, özgürlüğünüz hiçbir işe yaramaz zaten. O yüzden önce devlet güvenliğidir. Buna göre de hareket etmek gerekir." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Yalın ise sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Programa, Türk İnternet Medya Birliği Genel Bakanı Süleyman Basa, Karadeniz Haber Ajansı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yavuz Bakır, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Türk İnternet Medya Birliği ve Karadeniz Haber Ajansı Derneği iş birliğinde İlki gerçekleştirilen program, Balıkesir, Erzincan, Gaziantep, Aydın, Osmaniye ve Ankara'da da düzenlenecek.