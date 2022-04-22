Trabzon 12. Uluslararası Sanat Günleri 9 Haziran'da başlayacak - Haberler

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Trabzon 12. Uluslararası Sanat Günleri 9 Haziran'da başlayacak

AA - Gazi Nogay - Kültür Sanat
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Trabzon 12. Uluslararası Sanat Günleri 9 Haziran'da başlayacak

Trabzon Sanatevi tarafından organize edilen, "Trabzon 12. Uluslararası Sanat Günleri"nin 9-12 Haziran tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon Sanatevi tarafından organize edilen, "Trabzon 12. Uluslararası Sanat Günleri"nin 9-12 Haziran tarihlerinde düzenleneceği bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret ederek, programla ilgili bilgi verdi.

Taç, desteklerinden dolayı TTSO'ya teşekkür ederek, "Desteklerinizi hiçbir zaman sanattan ve sanatçıdan esirgemediniz. Trabzon'un sanatına verdiğiniz destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bu desteklerinizle birlikte 12'ncisi 9-12 Haziran'da yapacağımız festivalimizin hazırlıklarına başladık." ifadelerini kullandı.

Hacısalihoğlu da kentin sanayisi ve ticareti kadar, sanata ve kültüre de destek vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Büyük emeklerle 12 yıldır sürdürülen bu festivale şehrin sahip çıkması herkese düşen bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Gazi Nogay - Kültür Sanat

Suat Hacısalihoğlu, Ticaret, Haziran, Trabzon, Kültür Sanat, Haberler

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