Subaşı'nda 11. Kivi Festivali Coşkuyla Kutlandı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde 11. Subaşı Kivi Festivali gerçekleştirildi.

Subaşı Belediyesi ve Yalova Kivi Üreticileri Birliğince Subaşı Mehmet Tunalı Sosyal Tesisleri'nde organize edilen etkinlik, kurdele kesimi ve alanda kurulan stantların gezilmesiyle başladı.

Festivalin açılışında konuşan Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'nın kivi ve aronyasının kıymetli ürünler olduğunu, bu ürünleri sürdürülebilir bir şekilde üretime devam etmesi noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

Belediyeler, İl Özel İdare ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çok büyük çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"Araştırma Enstitümüz her geçen gün kiviye değer katabileceğimiz yeni çeşitler bulmaya çalışıyor ve bunları da biz yurt dışına inşallah patentlerini vererek, üreterek, satarak daha da bir değer kazandıracağız. Buradaki amacımız mevcut olan ürünün tanıtımı noktasında yapmış olduğumuz çalışmalarda daha kapsayıcı, yapacağımız çalışmaların tüm Türkiye tarafından sahiplenilmesi noktasında da bir gayret içerisindeyiz."

Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Mutlu Çoban ise kivi üreticileri ile sürekli bilgi alış verişinde olduklarını aktararak, kivinin pazarda daha iyi şekilde yer alması için çalıştıklarını ve bir marka haline gelen Yalova kivisine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Kivili pasta kesilmesi ve halk oyunları gösterisiyle son bulan programa, AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, kivi üreticileri ve vatandaşlar katıldı.