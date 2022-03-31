Son dakika haber! MDOB, "Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel" konseri verecek - Haberler

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Son dakika haber! MDOB, "Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel" konseri verecek

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Son dakika haber! MDOB,

Son dakika haberleri... Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde düzenlenecek konserin şefliğini aynı zamanda eserlerin düzenlemesini yapan Ahmet Murat Gedikli üstlenecek.

Ferda Yetişer, Ünüşan Kuloğlu, Serkan Kocadere'nin solist olarak yer alacağı konserin video projeksiyonunu Yusuf Emre Turan yapacak.

Konzertmeisteri Kutay Alpay'a ait konserde, piyanoda Tuğçe Dağlı, Alper Kıraç solist ve bağlama sanatçısı olarak katılacak.

Konserde Aşık Veysel'in eserleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

Cumartesi, Mersin, Nisan, Opera, Kültür Sanat, Haberler

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