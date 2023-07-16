Sırbistan'da Uluslararası Öğrenci Folklor Festivali Başladı
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Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Folklor Festivali başladı. Festivalde Türkiye, Almanya, Polonya, Çekya, Şili, Yunanistan ve Kolombiya'dan folklor ekipleri yer alıyor. Festival kapsamında farklı kentler de ziyaret edilecek.
Sırbistan'ın Niş kentinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Öğrenci Folklor Festivali başladı.
Niş'te 20 Temmuz'a kadar devam edecek festivale Türkiye, Almanya, Polonya, Çekya, Şili, Yunanistan ve Kolombiya'dan folklor ekipleri katılıyor.
Festival organizatörlerinden Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü Predrag Jelenkovic, katılımcı ülkelerin festivale özel koreografiler hazırladığını ifade ederek, festival kapsamında başka kentlerin de ziyaret edileceğini söyledi.
Kaynak: AA / Sanja Janackovic - Kültür Sanat