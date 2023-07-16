Sırbistan'da Uluslararası Öğrenci Folklor Festivali Başladı

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Uluslararası Öğrenci Folklor Festivali başladı. Festivalde Türkiye, Almanya, Polonya, Çekya, Şili, Yunanistan ve Kolombiya'dan folklor ekipleri yer alıyor. Festival kapsamında farklı kentler de ziyaret edilecek.