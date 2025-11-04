Haberler

Seyfettin Tokmak'tan Yeni Film Projesi: Çocukluğun Ölümü Üzerine

Güncelleme:
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ödül kazanan 'Tavşan İmparatorluğu' filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, yeni film projesinde çocukluğun temalarını ele almayı sürdürüyor.

Antalya'da bu yıl 62'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödül kazanan "Tavşan İmparatorluğu" filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak, üzerinde çalıştığı yeni filminde de yine bir çocuğun gözünden farklı bir hikayeyi anlatmaya hazırlanıyor.

Bir çocuğun hayat mücadelesini anlattığı "Tavşan İmparatorluğu" Altın Portakal'ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film seçilen, kendisi de bu eseriyle en iyi yönetmen ödülüne layık görülen Tokmak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çocukluğun temsil olarak sinemada yer bulmasının filmin hikayesine farklı değer kattığını belirten Tokmak, "Çocukların yer aldığı filmlerde oluşan sembolik dünyayı ve çocuğun toplumu tarif eden, resmeden önemli bir karakter olduğunu fark ettikten sonra onlarla hikayeler yazmaya başladım. Göçmen çocuklardan tutun da Ümraniye'deki çocuk cezaevine kadar gönüllü projelerin parçası oldum. Onlara 3 yıl kısa film öğretmeye çalıştım ve hakikaten de birçok kısa film ürettik. Bundan çok mutluluk duydum çünkü çocukluk dünyanın en önemli anı." dedi.

"Kendi çocukluğumu onlardan farklı görmüyorum"

Tokmak, daha önce Londra'da "sinemada çocukluk" üzerine doktoraya başladığını, doktora süresince İngiliz ve İran sineması üzerine karşılaştırmalar yaptığını kaydetti.

Çocukların dünyası ve hayal güçlerinin cezbedici olduğunu dile getiren Tokmak, "Bunu da işlerimin bir parçası yapmak istiyorum. Kendi çocukluğumu onlardan farklı görmüyorum. Cezaevindeki çocuklardan tek farkım, ben evin yolunu bilen bir çocuktum onlar unuttuğu için cezaevindelerdi. O ev, anne baba faktörü onlar için çok kritikti." ifadelerini kullandı.

Seyfettin Tokmak, çocukluğun sinemada temsili üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Üzerinde çalıştığım yeni bir projem var. Onda da çocukluğun ölümü üzerine bir hikaye kurmaya çalışıyorum. Daha senaryo yazım sürecindeyim." diye konuştu.

Altın Portakal'da 7 ödül aldı

Altın Portakal'a damga vuran "Tavşan İmparatorluğu" filmi, festivalde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü" ve "Sungu Çapan Sinema Yazarları Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Zülfü Livaneli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
