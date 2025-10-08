Rize'de çay demleme yarışması düzenlendi

Rize'de "Türk Çayı Japonya'yı Ağırlıyor" programı kapsamında "Ustaların düellosu-Türk çayı demleme sanatı yarışması" düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) Türk çayının hem yüksek katma değerli bir ihraç ürünü hem de Türkiye'nin özgün kültürel mirasını temsil eden bir sembol olarak uluslararası düzeyde konumlandırılması hedefiyle yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında Japonya'dan gelen heyet Rize'de misafir edildi.

Çay Çarşısı'nda gerçekleşen "Ustaların düellosu-Türk çayı demleme sanatı yarışması" etkinliğinde Japon çay uzmanları Noriko Oka, Ruriko Hayama, Kanami Koshi ve Naoka Kobayashi yarışma öncesinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılarak, Türk çayının demlenme incelikleri hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

Kendilerine tanınan 25 dakikalık sürede çay demleyip ikram eden yarışmacılar aynı zamanda çayın demlenme sürecine dair bilgi paylaştı.

Çay Demleme Yarışması'nda birinci olan Kanami Koshi, ödül töreninde çay demleyerek protokole ikram etti.

DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır, Turquality Türk Çayı Tanıtım Projesi kapsamında düzenlenen programın kültürel paylaşım ve karşılıklı öğrenme açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Çay demleme atölye çalışmalarıyla Japon çay uzmanlarının bilgi ve tecrübelerini Türk çayı ile harmanladıklarını belirten Bahadır, "Ustaların düellosu Türk çayı demleme sanatı yarışmasında ustalarımızın hünerlerini izleme fırsatı bulduk. Onları birer Türk çayı elçisi olarak uğurlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı etkinliğin Türk çayının uluslararası bilinirliğine ve ihracat potansiyeline güçlü katkılar sunacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanami Koshi ise ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bundan sonra Japonlara Türk çayının varlığını, güzelliğini iletmek istiyorum yani arkadaşlarıma. Her şeyi, burada yaşadığım gururu anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan diğer ilgililer ve davetliler katıldı.