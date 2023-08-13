Özcan Deniz Sahneye Dönüyor

Özcan Deniz, sahneye çıktığı anda her şeyin unutulduğunu söyleyerek bu gece şarkılarıyla misafirlerini duygudan duyguya sürükleyeceğinin sinyalini verdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Özcan Deniz, birçok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendirirken, hareketli parçalarıyla dinleyicisini masalarına oturtmadı. Özcan Deniz, yoğun istek üzerine 18 Ağustos'ta Günay Restaurant'ta bir kez daha sahne alacak.

Sahnenin çok büyülü bir yer olduğunu ve her seferinde ayrı bir heyecanı olduğunu belirten Özcan Deniz, sahneye çıktığı anda her şeyin unutulduğunu söyleyerek bu gece şarkılarıyla misafirlerini duygudan duyguya sürükleyeceğinin sinyalini verdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Özcan Deniz, birçok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendirirken, hareketli parçalarıyla dinleyicisini masalarına oturtmadı.

Öte yandan Özcan Deniz, yoğun istek üzerine 18 Ağustos'ta Günay Restaurant'ta bir kez daha sahne alacak.