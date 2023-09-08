Nazım Hikmet'in Prag Günlerine Dair Belgesel Çekildi

Nazım Hikmet'in Çekya'nın başkenti Prag'da 1956 yılında çekilen ve Prag Ulusal Tiyatrosu arşivlerinde bulunan fotoğrafları ve Nazım'ın Prag günlerine dair belge ve görseller belgesel haline getirildi.

Dünya Şairi Nazım Hikmet'in 1956-1958 yılları arasında Çekya'nın başkenti Prag'da hazırladığı tiyatro oyunları sırasında çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı "Nazım ve Prag" belgeselinde Nazım'ın Slavia Cafe olarak bilinen bir mekanda dostlarıyla buluşması da yer alıyor. Belgesel, Prag Büyükelciliği'nin katkılarıyla çekildi. "Nazım ve Prag" belgeselinin tanıtımı için düzenlenen gecede konuşan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Nazım'ın Prag hatıralarını canlandırmak için Nazım'ın doğum günü vesilesiyle Slavia Cafe'nin sahibiyle anlaştık. Orada Büyükelçilik olarak bir Nazım Gecesi düzenledik…Gerçekten bizim için de çok anlamlı bir tören oldu ve bunu gelenekselleştiriyoruz. Her sene Nazım'ı kafede anmak için bir gece düzenleme konusunda da kafenin sahibiyle bir ön anlaşma yaptık… Siyasi görüş ve yöntemlerine katılabiliriz de katılmayabiliriz de, katılanlarınız da vardır, katılmayanlarınız da vardır. Ama onun Türkçemizi, Türk edebiyatını, Türk şiirini dünyaya tanıtma konusunda oynadığı rolü hepimiz kabul etmek durumundayız" dedi.