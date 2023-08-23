Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişinin 98. Yıl Dönümü Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 98. yıl dönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 98. yıl dönümünde tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsilen sporcu öğrenciler tarafından Türk bayrağı, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'a teslim edildi. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk'ün Çankırılılara yaptığı konuşmanın okunması ile devam etti.

Daha sonra, kurum müdürleri ve protokol, Atatürk'ün Çankırı'ya geldiğinde konakladığı odayı ziyaret etti. Odada bulunan eşyaların protokole tanıtılmasının ardından Vali Taşolar, hatıra defterini imzaladı. - ÇANKIRI