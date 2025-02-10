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Mustafa Kara: 50 Yıldır Arıcılıkla Yaşayan Ordulu Usta

Mustafa Kara: 50 Yıldır Arıcılıkla Yaşayan Ordulu Usta
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Ordulu arıcı Mustafa Kara, 50 yıldır devam ettirdiği arıcılıkla 450 kovanına ulaştı. 80 yaşındaki Kara, kızıyla birlikte zor ve meşakkatli olan bu mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ordulu arıcı Mustafa Kara, 50 yıl önce başladığı arıcılığı sürdürüyor.

Çatalpınar ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan, 10 çocuk ve 30 torun sahibi 80 yaşındaki Kara, 1975 yılında kendi imkanlarıyla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 450'ye çıkardı.

Aradan geçen sürede il il gezerek kaliteli bal için yılın bazı dönemlerini evinden uzakta geçiren Kara, eşinin vefatının ardından birlikte yaşadığı kızı Emine Kara'dan destek alarak mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Baba mesleği arıcılığı devam ettiren Kara, genellikle Kars, Ağrı ve Erzurum'a giderek bu yörelerin zengin çiçek florasından yararlanmaya çalışıyor.

Kara, her sezon ortalama 7 ton bal üreterek, kış aylarında arıların beslenmesi ve bakımlarıyla ilgileniyor.

Mustafa Kara, AA muhabirine, bu mesleği yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kara, "Başka illere gezgin olarak gittiğimde işçi çalıştırıyorum yanımda. Kovanları Ordu'ya getirdiğimde bana kızım yardımcı oluyor. Her gün kızımdan destek alarak arıların bakımını yapıyorum. 15 yıldır kızımdan destek alıyorum. Baba kız birlikte sürdürüyoruz." dedi.

"Bu meslek çok zor ve meşakkatli"

Şu anda arıların kışlık bakımlarının yapıldığını kaydeden Kara, haftanın belirli günlerinde arılığa giderek gıda takviyesi yaptığını, arıların ilkbaharda dirençli olabilmesi için emek verdiklerini dile getirdi.

Kara, arıcılığın kolay bir meslek olmadığına işaret ederek, "Bu meslek çok zor ve meşakkatli. Bu işi herkes yapamaz. Bu iş çok sabır istiyor. Sabırlı olan bu mesleği ancak yapabilir." diye konuştu.

Gezgin olarak mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Kara, "Genellikle Kars, Ağrı ve Erzurum'a giderek bal üretimi yapmaya çalışıyoruz. Günlerimiz bu şekilde geçiriyor. Arıcılığı çok seviyorum. Arılar olmasa yaşayamam." dedi.

Kendi sağlığını arıcılığa borçlu olduğunu söyleyen Kara, "Bal yiyen kolay kolay hasta olmaz. Fırsat oldukça her gün kahvaltıda bal tüketirim. Ben şimdiye kadar başımın ağrıdığını dahi bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Gençlerin bu mesleğe ilgisinin azaldığını dile getiren Kara, ürettiği balın kilogramını 250-300 liradan satışa sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
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