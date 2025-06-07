Moritanya'da Balıkçıların Zorlu Ekmek Mücadelesi

Moritanya'da Balıkçıların Zorlu Ekmek Mücadelesi
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Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Moritanya'da, balıkçılar gün boyu avlanarak geçimlerini sağlıyor. Tekne süren balıkçılar, sıcakta zorlu bir gün geçirerek yakaladıkları balıkları pazarda satıyor. Ayrıca sahilde deve turları düzenleniyor.

Atlas Okyanusu'na 754 kilometrelik sahil şeridi bulunan Batı Afrika ülkesi Moritanya'da balıkçılar, gün boyu balık avlamak için mücadele veriyor.

Moritanya'da balıkçılık halkın en önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Günün ilk ışıklarıyla başkent Nuakşot kıyılarına gelen yüzlerce balıkçı, rengarenk tekneleriyle gruplar halinde avlanmak için okyanusa açılıyor.

Akşama kadar sıcak havada okyanusta ekmeğini çıkarmak için zorlu bir mücadele veren balıkçılar, avladıkları onlarca çeşit balığı, balık pazarında satarak geçimlerini sağlıyor.

Teknelerin kıyıya gelişinde hareketlilik yaşanıyor

Balıkçı teknelerinin kıyıya yanaşmasıyla birlikte hareketli dakikalar yaşanıyor.

Teknelerden indirilen balıklar, at ve eşek arabalarıyla sahilin bitişiğinde bulunan balık pazarına taşınarak satışa çıkarılıyor.

Görevlerini tamamlayan balıkçılar ise ertesi gün için teknelerini yeniden hazırlıyor.

Avdan dönen bazı balıkçılar ise günün yorgunluğunu teknelerinin gölgesinde dinlenerek atmaya çalışıyor.

Bölgede yüzlerce kişi, yıllardır balıkçılığı temel geçim kaynağı olarak sürdürüyor.

Sahilde deve turu düzenleniyor

Balıkçıların ekmek mücadelesi verdiği sahilin bir kısmında ise halk, okyanusun keyfini çıkartıyor.

İnsanlar gün içinde zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havalarda, Nuakşot sahillerine gelerek zaman geçiriyor ve serinlemeye çalışıyor.

Burada ziyaretçilere özel deve turları da düzenleniyor.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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