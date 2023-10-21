Migros Türkiye'den Fazıl Say açıklaması: Konser iptalleriyle alakamız yok

Fazıl Say'ın İsviçre'de gerçekleştireceği konserler Filistin için barış çağrısı yapması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını desteklemesi nedeniyle Migros firması tarafından iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan Migros Türkiye, "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." ifadeleriyle topu Migros İsviçre'ye attı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 15 gündür devam ederken, bu süreçte birçok ünlü isim de savaş karşıtı paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Gazze için barış çağrısı yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekleyen Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler Migros tarafından iptal edildi. Konser iptalleriyle ilgili açıklama yapan Say, "Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler" dedi. Migros'un aldığı karar tepki çekerken konu hakkında bir açıklamada Migros Türkiye'den geldi.

MİGROS TÜRKİYE: KONSERLERLE ALAKAMIZ YOK

Konser iptalleriyle ilgili alakaları olmadığını belirten Migros Türkiye, Fazıl Say'ın açıklamasını alıntılayarak bir paylaşım yaptı. Migros Türkiye'nin paylaşımında "Bu konserlerle Migros Türkiye'nin hiçbir alakası yoktur." denildi.

AK PARTİ'DEN KARAR SERT TEPKİ

Say'ın konserlerinin iptal edilmesine AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail'in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor. Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YAKLAŞIMI TAKDİR EDİLESİ"

Çelik şöyle devam etti: "Dünyada şimdiye kadar itibarlı bilinen bazı yayın organları, utanç verici hedef göstermelerin ilan tahtası durumuna dönüşmüş durumdadır. Bu şebekeler tarafından hedef alınmak her sanatçı ve aydın için onurdur. Sn. Fazıl Say'ın masum sivillere sahip çıkan, Netanyahu'nun canice siyasetine karşı olan, herkes kesime dönük hakkaniyetli bir çözüm için gayret gösteren Sn. Cumhurbaşkanımızın barıştan yana olan yaklaşımını desteklemesi takdir edilmesi gereken bir tavırdır.

"TÜM DEĞERLERİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

Tüm dünyanın barbarlığa ve yalana teslim olmasını isteyen karanlık bir zihniyet barış isteyen herkesi susturmak istiyor. Silahına susturucu takmış katiller gibi tüm değerleri öldürmek istiyorlar. Rusya-Ukrayna savaşını bahane eden aynı karanlık kafalar üniversitelerde Dostoyevski derslerinin yasaklanmasından Rus orkestra şefinin işine son verilmesine kadar, Nazilerin kitap yakma eylemlerini hatırlatan kötülüklere imza atmışlardı.

Şimdi de adil bir çözüm ve barış isteyen herkesi linç etmeye kalkışıyorlar. Bunlar bilsin ki, insanlık barbarlığa teslim olmayacak... Bunlar bilsin ki, cinayet ve yalan siyasetleri karşısında susmayacağız... Bunlar bilsin ki, masumlardan yana yükselen her ses insanlığın umudu olmayı sürdürecek... Yalan siyasetleriyle ve hakikat düşmanı propagandalarıyla kimseyi kandıramayacaklar. İnsanlık haysiyeti bu barbarlığı yenecek. Sanat, bu hakikat düşmanlarına masum çocuklar ölmesin diye barışın alfabesiyle cevap vermeye devam edecek."