Mersin'de "Renk Festivali" düzenlendi
AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin'in Tarsus ilçesinde organize edilen "Renk Festivali"nde, katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde organize edilen "Renk Festivali"nde, katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Haftası kapsamında, Buminhan Temizkan Parkı'nda "Renk Festivali" etkinliği düzenlendi.
Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, katılımcılara renkli boyalar dağıtıldı.
Çalınan şarkılara eşlik eden gençler, birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.
AA / Serkan Avci - Kültür Sanat