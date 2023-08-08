Menderes'te Yazlık Sinema Günleri Başlıyor

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema Günleri etkinliği başlıyor. Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilecek etkinlikte ücretsiz film gösterimleri yapılacak.

İzmir'in Menderes ilçesinde Yazlık Sinema Günleri başlıyor. Menderes Belediyesi Başkan Vekili Erkan Özkan, her hafta farklı mahallelerde düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçede sinema etkinlikleri gerçekleştirilecek. Yazlık Sinema Günleri, 44 mahalleyi kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ücretsiz etkinlikler renkli görüntülere sahne olacak.

YAZ SONUNA KADAR SÜRECEK

Her hafta 3 film farklı mahallelerde izleyiciyle buluşacak. Spiderman-No Way Home, 100 Numaralı Adam ve Ratatouille filmleri beyaz perdeye aktarılacak. Yaz sezonu boyunca 44 mahallenin tamamında film gösterimleri sürecek.

HERKES DAVETLİ

Kültür etkinlikleri ile vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "İlçemizde kültür etkinliklerine önem veriyoruz. Yazlık Sinema Günleri etkinliğimizde ilçemizde sürdürdüğümüz kültür çalışmalarımızın bir parçası. Her hafta farklı mahallelerimizde vatandaşlarımızı yazlık sinema ile buluşturacağız. Tüm halkımızı sinema coşkusunu yaşamaya davet ediyor, sinema şölenine katılacak vatandaşlarımıza iyi seyirler diliyorum" dedi.