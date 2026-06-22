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Telkari gümüş DİKA desteğiyle ABD pazarına açıldı

Telkari gümüş DİKA desteğiyle ABD pazarına açıldı
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Mardin'deki Roza Silver, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk uluslararası e-ihracat siparişini aldı. Geleneksel telkari gümüş işçiliği, dijital dönüşümle küresel pazara taşındı.

Mardin'de faaliyet gösteren Roza Silver, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle ilk uluslararası e-ihracat siparişini Amerika Birleşik Devletlerinden aldı.

Ajansın "2025 Yılı Teknik Destek Programı" kapsamında yürütülen çalışmalarla, işletmeye dijital reklam ve pazarlama yönetimi, e-ticaret altyapısı kurulumu, küresel ödeme sistemleri entegrasyonu, uluslararası lojistik ve müşteri ilişkileri ile e-ihracat mevzuatı alanlarında eğitim ve danışmanlık sağlandı. Verilen desteklerle birlikte Mardin'in geleneksel telkari gümüş işçiliğinin uluslararası pazarlara açıldığı, işletmenin dijital dönüşüm sürecini tamamlayarak küresel rekabete uyum sağladığı belirtildi.

Söz konusu adımın, bölgenin kültürel mirası arasında yer alan telkari zanaatının dünya pazarlarına taşınması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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