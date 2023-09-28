Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışması'ndaki 'Kanun Hükmü' filmi nedeniyle festivalden çekildiğini açıkladı. Bakanlık, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaklarını belirtti.

Kanun Hükmü adlı belgesel filmin Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisine tekrar alınmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı "Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür" diyerek festivalden çekildiğini açıkladı.

Belgesel yönetmeni Nejla Demirci, "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarıldığını duyurmuştu. Belgeselin çıkarılmasının ardından festivale katılan yönetmenlerden tepkiler gelmiş, yönetmenler filmlerini "Kanun Hükmü" belgeseli seçkiye geri alınana kadar çektiklerini açıklamışlardı.

Altın Portakal Film Festivali'nin sosyal medya hesabından bu sabah yapılan açıklama ile "Kanun Hükmü" adlı belgesel filmde yer alan kişi hakkında yargılama sürecinin devam etmediği gerekçesiyle seçkiye tekrar alındığı duyurulmuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILMASINA VESİLE OLUNMASI ÜZÜCÜ"

Festival hesabından yapılan bu açıklamayla "Kanun Hükmü" belgeselinin seçkiye tekrar açıklanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini açıkladı. Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."