Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Yılı Etkinliği'ne katıldı

Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy: "Dünyamız şu anda en çok barışa, sevgiye, merhamete, hoşgörüye ve muhabbete ihtiyaç duymaktadır"

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyamız şu anda en çok barışa, sevgiye, merhamete, hoşgörüye ve muhabbete ihtiyaç duymaktadır." dedi.

Nveşehir'de Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Sözümüz Haktır, Özümüz Aşktır, Yolumuz Birdir" teması ile düzenlenen vefatının 752. Anma Yılı Etkinliği'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmasında "Anadolu'nun manevi mimarlarından biri olarak öğretileriyle barışı, hoşgörüyü, bilgeliği ve adaleti aşılayan, öğütleriyle insanlığa ışık tutan Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 752. yıl dönümü anma etkinliklerinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Onun yolumuzu aydınlatan çağrılarıyla, özümüzün, sözümüzün, yolumuzun duamızın hak ve hakikat olmasını diliyorum. Yaşadığı dönemde sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılan, fikir ve eserleriyle gelecek kuşaklara da bu temelleri miras bırakan Hacı Bektaş Veli'yi bu yıl 'Sözümüz haktır, özümüz aşktır, yolumuz birdir' diyerek anıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-i Veli'yi, Mevlana ve Yunus gibi gönül erlerinin ışığıyla aydınlanan bu toprakların evladı olmak bizler için çok büyük gurur ve ayrıcalık. Bu gurur aynı zamanda bizlere önemli sorumlulukları da yüklüyor. 2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli Anma yılı olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan genelgeyle 2021 yılı Hacı Bektaş-i Veli yılı ilan edilmişti. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2021 yılında Kadıncık Ana Evi'nin restorasyonunu ve 2022 yılında da Bektaş Efendi Türbesi'nin restorasyonunu tamamlayarak açılışını gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yılın kasım ayı itibariyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığı'nın kuruluşu tamamlandık." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Anadolu coğrafyası asırlar boyunca insanlığın kubbesi ve tüm dünyada mazlumların umudu ve sığınağı olmuştur. Dünyamız şu anda en çok barışa, sevgiye, merhamete, hoşgörüye ve muhabbete ihtiyaç duymaktadır. Hazreti Hünkar bütün insanlığa, herkese din, dil, renk, yol ve meşrep ayırmadan bakmayı öğretiyor. Ülkemiz bu manevi mirasın sahibi olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insanlara yardım elini uzatmaktadır. Bizler de yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. Hacı Bektaş-i Veli'yle, Anadolu'nun gönül erenlerinin tarihimizin ve medeniyetimizin bize emanet ettiği bu değerleri bilerek hareket ediyoruz. Bu öğretilen ışığında içinde bulunduğumuz Muharrem ayında kardeşliğimizi, hoşgörümüzle perçinleyerek birlik ve beraberliğimizi daim kılmak istiyoruz."

Bakan Ersoy ayrıca konuşmasında bu yıl 12 Ağustos'ta düzenlenen anma etkinliklerinin önümüzdeki yıldan itibaren 16 Ağustos'ta düzenleneceğini söyledi.