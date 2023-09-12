Konya'da antik sunak kazısı sonucunda tarihi eser bulundu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında MS 2-3. yüzyıla ait üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki geçmişi prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında MS 2-3. yüzyıla ait üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki geçmişi prehistorik döneme kadar uzanan Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda kazı sırasında, üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Başkanlığın paylaşımı şöyle:

"Konya-Karatay-Yağlıbayat, Savatra Antik Kenti kazılarımızda, MS 2-3. yüzyıla tarihlendirilen, üç tarafı zafer çelengi, asker ve sancak kabartmalı bir sunak ortaya çıkarıldı."