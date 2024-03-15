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Kocaeli Film Festivali Başvuruları Başladı

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Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı. Festivalde Ulusal Uzun Metraj İlk Film, Animasyon, Kısa Film ve Öğrenci Filmleri kategorileri yer alacak. Başvurular 1 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj İlk Film", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" olmak üzere 4 kategori yer alıyor.

Festivale katılmak isteyenler, "kocaelifilmfestivali.com" adresinden 1 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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