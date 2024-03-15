Kocaeli Film Festivali Başvuruları Başladı

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj İlk Film", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" olmak üzere 4 kategori yer alıyor.

Festivale katılmak isteyenler, "kocaelifilmfestivali.com" adresinden 1 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.