Kocaeli Film Festivali Başvuruları Başladı
Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı. Festivalde Ulusal Uzun Metraj İlk Film, Animasyon, Kısa Film ve Öğrenci Filmleri kategorileri yer alacak. Başvurular 1 Mayıs'a kadar devam edecek.
Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Kocaeli Film Festivali'ne başvurular başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj İlk Film", "Animasyon", "Kısa Film" ve "Öğrenci Filmleri" olmak üzere 4 kategori yer alıyor.
Festivale katılmak isteyenler, "kocaelifilmfestivali.com" adresinden 1 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilecek.