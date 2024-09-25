Kırşehirli dağcılar Neşet Ertaş'ı Gönül Dağı'nda andı

KIRŞEHİR – Kırşehirli dağcılar, halk ozanı Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde Gönül Dağı'nda düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle andı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte, 15 dağcı Neşet Ertaş'ı anmak amacıyla 1840 metre yüksekliğindeki Gönül Dağı'na tırmandı. Kırşehir il merkezinde toplanan dağcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait araçla Kaman'ın Demirli köyüne ulaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik yürüyüşün ardından Gönül Dağı'nın zirvesine varan dağcılar, ilk olarak yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Zirvede, bir dağcı beraberinde getirdiği sazıyla Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirdi. Diğer dağcılar da türkülere eşlik ederken, türküler 1840 metre rakımlı zirvede yankılandı.

Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın köyü Yağmurlu ile Demirli köyü arasında yer alıyor ve 1840 metre yüksekliği ile Kırşehir'in en yüksek noktası olma özelliğini taşıyor.