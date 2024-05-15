Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Engelli Öğrenciler İçin Asker Kınası Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için düzenlenen asker kınası etkinliği Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilere asker elbisesi giydirilerek askerlik duygularını yaşatmak için bir uygulama yapılacağını belirtti.

Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için "asker kınası" etkinliği düzenlendi.

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği yaşatmak için toplandıklarını söyledi.

Özel öğrencilerin asker olma özlemini gidereceklerini belirten Büyükkılıç, "Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar. Buradaki engelsiz yaşam merkezimizde 400 yavrumuza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve aileler, öğrencilerin eline kına yaktı.

Yarın temsili askerlik yapacak öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Engelliler Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

Tasarruf tedbirlerinin ardından kamuda çalışma sistemi değişiyor! İşte üzerinde durulan 6 model

 Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz

 Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam

Ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin mesajları ortaya çıktı: Kanınızı içsem doymam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title