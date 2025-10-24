Kayseri'de başlayan 3. Gastronomi Günleri'nde 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

Kayseri'de, 3. Gastronomi Günleri'nin açılışında katılımcılara 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinliğin açılışında, Büyükşehir Belediyesinin şehrin tarihi, kültürü ve gastronomisine yakışacak işler yaptığını söyledi.

Yapılan etkinliğin kentin yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla önemli olduğunu ifade eden Cıngı, kentte üretilen ürünlerin markalaşmadığı müddetçe bir anlamının olmadığına dikkati çekti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da pastırması, sucuğu ve mantısıyla anılan kentte, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Kayseri'nin her ilçesinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tadın olduğunu kaydeden Ataş, bu tarz etkinliklerin kent ekonomisine katkı sunulması için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise üçüncüsünü düzenledikleri Kayseri Gastronomi Günleri'ni önemsediklerini söyledi.

Medeniyet zengini olan Kayseri'nin, mutfak zenginliğinin de kaçınılmaz olduğunu ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin tespit edilen 200 spesifik ürünü olduğunu dile getirdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da etkinlikte konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek Gastronomi Günleri'nin açılışını yaptı.

1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesi ikram edildi

Daha sonra protokol üyeleri, açılış programına özel hazırlanan 1 ton pastırmalı Gömeç kuru fasulyesini vatandaşlara ikram etti.

Katılımcılar, kentin coğrafi işaretli ürün ve kadın kooperatifleri için kurulan stantları gezerek yemeklerin tadına baktı.

Ünlü şeflerin çeşitli yemekler pişirerek katılımcılara ikram ettiği gastronomi günleri, pazar günü sona erecek.